Inizio Scuola 2021 e Covid: nuovo rinvio nessuna decisione presa (Di venerdì 30 luglio 2021) Ieri, il governo ha rinviato la presentazione alle regioni del piano per le misure anti Covid da applicare all’Inizio del prossimo anno scolastico. Si tratta del secondo rinvio di questioni importanti per la Scuola dopo che nei giorni scorsi il governo aveva preferito non forzare una decisione sull’obbligo di vaccino per gli insegnanti, a causa soprattutto delle divisioni interne alla maggioranza. Nel piano che il governo avrebbe dovuto presentare ieri ci sono alcune nuove disposizioni importanti per le famiglie con figli in età scolastica. Ad esempio, il distanziamento in classe non sarà più obbligatorio, ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 30 luglio 2021) Ieri, il governo ha rinviato la presentazione alle regioni del piano per le misure antida applicare all’del prossimo anno scolastico. Si tratta del secondodi questioni importanti per ladopo che nei giorni scorsi il governo aveva preferito non forzare unasull’obbligo di vaccino per gli insegnanti, a causa soprattutto delle divisioni interne alla maggioranza. Nel piano che il governo avrebbe dovuto presentare ieri ci sono alcune nuove disposizioni importanti per le famiglie con figli in età scolastica. Ad esempio, il distanziamento in classe non sarà più obbligatorio, ...

