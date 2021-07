“Inés dell’anima mia”, stasera in prima visione la serie tv tratta dal best seller di Isabel Allende (Di venerdì 30 luglio 2021) Inés dell’anima mia“, debutta stasera a partire dalle 21:30 su Canale 5 la serie tv in prima visione assoluta tratta dall’omonimo bestseller tradotto in 30 lingue di Isabel Allende, La coproduzione internazionale RTVE, Boomerang TV, Chilevisión, con Elena Rivera (Le verità nascoste), Eduardo Noriega (La bella e la bestia), Enrique Arce (La casa di carta, Fisica o Chimica), Ismael Martínez (El internado, Parla con lei, Tutto su mia madre), Antonia Giesen (El Presidente) e Benjamín ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 luglio 2021)mia“, debuttaa partire dalle 21:30 su Canale 5 latv inassolutadall’omonimotradotto in 30 lingue di, La coproduzione internazionale RTVE, Boomerang TV, Chilevisión, con Elena Rivera (Le verità nascoste), Eduardo Noriega (La bella e laia), Enrique Arce (La casa di carta, Fisica o Chimica), Ismael Martínez (El internado, Parla con lei, Tutto su mia madre), Antonia Giesen (El Presidente) e Benjamín ...

