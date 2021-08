Ines Dell’Anima Mia | i personaggi

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 30 luglio 2021)dell'Anima Mia Prende il via stasera, in prima serata su Canale 5, la serie ibericaMia. Ispirata al romanzo storico della scrittrice cilena Isabel Allende, la produzione è completamente incentrata sulla figura realmente esistita di Inés Suárez, amante di Pedro de Valdivia ed unica donna spagnola che ha partecipato alla conquista del Cile. Suddivisa in otto episodi, che Mediaset trasmetterà in quattro prime time, la produzione presenterà al pubblico tantissimi. Scopriamo insieme i principali. Inés Suárez (Elena Rivera)Suarez (Elena Rivera) Sarta, cresciuta a ...