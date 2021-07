Inès dell’Anima Mia al via su Canale5: trama e cast della serie tratta dal romanzo di Isabel Allende (Di venerdì 30 luglio 2021) Debutta in chiaro su Canale5 Inès dell’Anima Mia, al via coi primi due episodi venerdì 30 luglio in prima serata. Questo period drama racconta la storia di Inés de Suárez, la prima donna spagnola ad arrivare in Cile, combattente nella guerra per la conquista del Paese e tra i fondatori della città di Santiago. Inès dell’Anima Mia, già disponibile su Amazon Prime Video dal 2020, è l’adattamento dell’omonimo romanzo storico del 2006 dell’amata scrittrice cilena Isabel Allende, che ha approvato il progetto e si è detta soddisfatta ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Debutta in chiaro suMia, al via coi primi due episodi venerdì 30 luglio in prima serata. Questo period drama racconta la storia di Inés de Suárez, la prima donna spagnola ad arrivare in Cile, combattente nella guerra per la conquista del Paese e tra i fondatoricittà di Santiago.Mia, già disponibile su Amazon Prime Video dal 2020, è l’adattamento dell’omonimostorico del 2006 dell’amata scrittrice cilena, che ha approvato il progetto e si è detta soddisfatta ...

