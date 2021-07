Indice Rt in Italia si impenna a 1,57 (Di venerdì 30 luglio 2021) Sale ancora, per la quarta settimana consecutiva, l’Indice Rt a livello nazionale, passando a 1,57. Questi i dati dell’ultimo monitoraggio della cabina di regina., riunita questa mattina, come ogni venerdì. La settimana scorsa l’Rt segnava 1,26, contro lo 0,91 della settimana ancora precedente. impennata anche dell’incidenza settimanale, che sale a 58 casi per centomila abitanti. La scorsa settimana era a 40 casi. “L’Rt si proietta a 1.55 e si sta abbassando l’età media dell’infezione a 25 anni e l’età media di ricovero in terapia intensiva a 55 anni”, aveva dichiarato la settimana scorsa il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 luglio 2021) Sale ancora, per la quarta settimana consecutiva, l’Rt a livello nazionale, passando a 1,57. Questi i dati dell’ultimo monitoraggio della cabina di regina., riunita questa mattina, come ogni venerdì. La settimana scorsa l’Rt segnava 1,26, contro lo 0,91 della settimana ancora precedente.ta anche dell’incidenza settimanale, che sale a 58 casi per centomila abitanti. La scorsa settimana era a 40 casi. “L’Rt si proietta a 1.55 e si sta abbassando l’età media dell’infezione a 25 anni e l’età media di ricovero in terapia intensiva a 55 anni”, aveva dichiarato la settimana scorsa il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio ...

