Indicazioni fuorvianti e allergeni non indicati sulle etichette | 7 pastifici multati per 11 500 euro

(Di venerdì 30 luglio 2021) Sette maxi sanzioni per infrazioni sull'etichettatura, per un importo complessivo di 11.500, e due diffide. È l'esito dei controlli effettuati dai carabinieri forestali di Abruzzo e Molise del ...

ChietiToday

Nel dettaglio, i militari hanno individuato la presenza di allergeni non evidenziati, alcunesulla provenienza del grano o dell'acqua utilizzati nella produzione della pasta e ...Le irregolarità rilevate, che non attengono alla salubrità degli alimenti, hanno riguardato principalmente: la presenza di allergeni non evidenziati, alcunein ordine alla ...CAMPOBASSO – A seguito di controlli nei pastifici eseguiti accuratamente dalla Forestale sul territorio, sono state riscontrate alcune infrazioni alimentari riguardanti l’etichettatura. Nei mesi di m ...L’AQUILA – Nei mesi di maggio e giugno scorsi, nell’ambito di una campagna di controllo programmata dalla Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”, i militari dei N.I.P.A.A.F. (Nucleo Investig ...