Incendio a Colle Salario: parzialmente chiuso il viadotto (Di venerdì 30 luglio 2021) Ancora un Incendio nella Capitale. Questa volte le fiamme hanno interessato lo sparittraffico del viadotto dei Presidenti, in zona Colle Salario. L'Incendio di sterpaglie è divampato oggi nel tardo pomeriggio, sul posto i Vigili del fuoco e la Protezione Civile per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Presenti anche i carabinieri che hanno chiuso parzialmente al traffico il viadotto. Leggi anche:Pontina, Incendio a bordo strada: traffico in Tilt Foto di Reporter Montesacro su Il Corriere della Città.

