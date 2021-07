Incendi Catania | case evacuate in un rione e distrutto un lido

Advertising

Agenzia_Ansa : Brucia la Sicilia. Fiamme a Catania, case evacuate. L'aeroporto sospende i voli #ANSA - fattoquotidiano : Catania brucia a causa di diversi incendi: famiglie evacuate e aeroporto Fontanarossa che ha sospeso le attività - repubblica : Catania, decine di incendi. Si ferma l'aeroporto, distrutto uno stabilimento balneare, case evacuate - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: #Incendi a #Catania, case evacuate e lido distrutto. Chiuso l'aeroporto - launellGb : Spero che all'Inferno ci sia un reparto speciale, con temperature oltre i massimi di tutte le scale, per i piromani… -

Il capo dipartimento della Protezione civile, Salvo Cocina, ha richiamato tutto il personale e sospeso le ferie per l'emergenzanon solo ama in diverse province in Sicilia.Il capo dipartimento della Protezione civile, Salvo Cocina, ha richiamato tutto il personale e sospeso le ferie per l'emergenzanon solo ama in diverse province in Sicilia. Roghi ...Oltre settanta richieste di intervento per incendi a Catania e nella provincia etnea. Oltre 30 a Catania, dove “la situazione più delicata - dicono dall’ufficio comunicazione dei Vigili del Fuoco - è ...Incendi: Catania brucia, case evacuate, distrutto lido ++ incendio catania 1 (ANSA) - CATANIA, 30 LUG - Catania brucia per il caldo e il soffocante vento africano e per le fiamme che alimentano divers ...