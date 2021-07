In Israele terza dose Pfizer agli over 60 già vaccinati: il primo il capo dello Stato Herzog (Di venerdì 30 luglio 2021) E' scattata oggi in Israele - in una prima mondiale - la somministrazione della terza dose del vaccino Pfizer agli ultra sessantenni già vaccinati. Alla presenza del premier Naftali Bennett i primi ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 luglio 2021) E' scattata oggi in- in una prima mondiale - la somministrazione delladel vaccinoultra sessantenni già. Alla presenza del premier Naftali Bennett i primi ...

ladyonorato : +++ IN ISRAELE, DA DOMENICA TERZA DOSE DI PFIZER AGLI OVER 60: CALO DELL'EFFICACIA DOPO SEI MESI. - TgLa7 : ??#Covid: in #Israele da domenica terza dose #vaccino agli over 60, ha annunciato il ministero della Sanità. E' il p… - Agenzia_Ansa : Gli israeliani di oltre 60 anni già vaccinati potranno ricevere, a partire da domenica, una terza dose di Pfizer, a… - isj135 : RT @Lorenzo62752880: Capisco chi si è vaccinato perchè ricattato. Ma la cosa demenziale sono quelli che si credono superiori agli altri pe… - Salvo_Parisi : Coronavirus oggi. Vaccini, in #Israele al via terza dose per over 60 #stopcovid #vaccineconfidence -