In Finlandia scuola dell’obbligo estesa da agosto fino a 18 anni (Di venerdì 30 luglio 2021) Dal 1° agosto in Finlandia la scuola sarà obbligatoria fino ai 18 anni d’età – estendendola quindi di due anni – e sarà anche completamente gratuita per tutti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 luglio 2021) Dal 1°inlasarà obbligatoriaai 18d’età – estendendola quindi di due– e sarà anche completamente gratuita per tutti. L'articolo .

