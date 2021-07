In arrivo le nuove Zone 30, pedoni sempre più sovrani (Di venerdì 30 luglio 2021) Zone 30 a tutta forza, da Isola a Quarto Oggiaro, a Rogoredo. Milano sempre più slow, con un raddoppio dal 2018 delle aree dove si viaggia a velocità ridotta, non oltre i 30 chilometro orari (se non i ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 luglio 2021)30 a tutta forza, da Isola a Quarto Oggiaro, a Rogoredo. Milanopiù slow, con un raddoppio dal 2018 delle aree dove si viaggia a velocità ridotta, non oltre i 30 chilometro orari (se non i ...

Advertising

aleandreola_ : RT @Dott_italia_: Roma sei pronta per le nuove e-bikes? ?? Presentata oggi alla presenza della sindaca @virginiaraggi la nuova bicicletta a… - Hamzmaroc4 : @skynewsarabia Il treno viaggia non ce potere ci non allah il giusto torna sempre è fulmina l'altro allah vedi e pr… - Nicolet39750675 : RT @viaggrego: #Ue: “Entro #Ottobre in arrivo 5 nuove #terapie con #Farmaci anti #Covid”. Ecco la fretta di #Vaccinare tutti e subito...ino… - miridesant : RT @viaggrego: #Ue: “Entro #Ottobre in arrivo 5 nuove #terapie con #Farmaci anti #Covid”. Ecco la fretta di #Vaccinare tutti e subito...ino… - infoiteconomia : Auto elettriche, nuove rivali sul mercato in arrivo per Tesla. Debutto nuovi Bev riducono egemonia di Musk -