Immissioni in ruolo da GPS, tra qualche giorno le domande: chi può partecipare, rinuncia incarico, prova finale. FAQ (Di venerdì 30 luglio 2021) Gli aspiranti inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) posto comune e di sostegno e nei relativi elenchi aggiuntivi possono partecipare, a domanda, alla procedura straordinaria di assunzione, se attivata, prevista dal decreto legge sostegni-bis. Sulla base di quanto previsto nella bozza del DM attuativo del predetto decreto legge, pubblichiamo una serie di FAQ su: partecipazione alla procedura; mancata partecipazione, accettazione/rinuncia incarico e conseguenze; articolazione della procedura; decorrenza giuridica del contratto a tempo indeterminato; valutazione del servizio in caso di mancata ...

