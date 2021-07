Il Trofeo Berlusconi in diretta esclusiva su Italia 1 (Di venerdì 30 luglio 2021) Sabato 31 luglio, su Italia 1, alle ore 21.00, in diretta e in esclusiva, la venticinquesima edizione del Trofeo Luigi Berlusconi tra il Monza e la Juventus. Trent’anni dopo la prima sfida del 1991, la grande classica del calcio estivo torna a vivere sei anni dopo l’ultima edizione disputata (nel 2015, ‘Milan-Inter’ 0-1). Dallo ‘U-Power Stadium’ di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) Sabato 31 luglio, su1, alle ore 21.00, ine in, la venticinquesima edizione delLuigitra il Monza e la Juventus. Trent’anni dopo la prima sfida del 1991, la grande classica del calcio estivo torna a vivere sei anni dopo l’ultima edizione disputata (nel 2015, ‘Milan-Inter’ 0-1). Dallo ‘U-Power Stadium’ di L'articolo

