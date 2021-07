Il trailer di House of Gucci con protagonista Lady Gaga (Di venerdì 30 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=pGi3Bgn7U5U Il primo trailer di House of Gucci, diffuso nelle scorse ore, è ciò che speravamo questo film potesse essere. Al glamour della moda made in Italy si aggiunge un gusto un po’ camp per l’esagerazione e una ricostruzione caricaturale dell’italianità di quei tempi. Il regista Ridley Scott ha messo insieme un cast di tutto rispetto, a partire da Lady Gaga e Adam Driver, a cui si aggiungono Jared Leto, Salma Hayek, Jeremy Irons e Al Pacino, che recitano con un accento italoamericano marcatissimo mentre si muovono fra boutique di alta moda, resort invernali e auto di ... Leggi su wired (Di venerdì 30 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=pGi3Bgn7U5U Il primodiof, diffuso nelle scorse ore, è ciò che speravamo questo film potesse essere. Al glamour della moda made in Italy si aggiunge un gusto un po’ camp per l’esagerazione e una ricostruzione caricaturale dell’italianità di quei tempi. Il regista Ridley Scott ha messo insieme un cast di tutto rispetto, a partire dae Adam Driver, a cui si aggiungono Jared Leto, Salma Hayek, Jeremy Irons e Al Pacino, che recitano con un accento italoamericano marcatissimo mentre si muovono fra boutique di alta moda, resort invernali e auto di ...

