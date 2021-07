Il taglio corto dell’estate è il caschetto con frangia di Federica Pellegrini (Di venerdì 30 luglio 2021) Federica Pellegrini ha lottato duramente per partecipare ai giochi olimpici Tokyo 2020 e quel sogno è diventato realtà. In occasione delle Olimpiadi in cui ha stabilito il record come atleta donna capace di conquistare la finale della sua specialità – i 200 stile libero – per ben 5 edizioni di fila, la nuotatrice ha mostrato anche un dettaglio glamour che non è passato inosservato. In tanti hanno ritrovato nel suo caschetto con frangetta il taglio ideale per l’estate. Complice anche l’afa di questi giorni, portare i capelli medio/lunghi risulta essere più un castigo che un piacere, per cui se state ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 luglio 2021)ha lottato duramente per partecipare ai giochi olimpici Tokyo 2020 e quel sogno è diventato realtà. In occasione delle Olimpiadi in cui ha stabilito il record come atleta donna capace di conquistare la finale della sua specialità – i 200 stile libero – per ben 5 edizioni di fila, la nuotatrice ha mostrato anche un detglamour che non è passato inosservato. In tanti hanno ritrovato nel suocon frangetta ilideale per l’estate. Complice anche l’afa di questi giorni, portare i capelli medio/lunghi risulta essere più un castigo che un piacere, per cui se state ...

Advertising

bricioleeknow : @SVNSETAE__ è carinissimo ?? però un taglio così corto all'improvviso è traumatico - backtospringday : Dite quello che volete ma con questo taglio corto >>>>>>>>> - fraNkook_ : @annabtsjk Comunque ho cominciato ad apprezzare il corto su di lui. Vediamo come ae lì farà crescere visto che l… - GiovanniRicciu3 : Dopo decenni di cialtroneria sto diventando anch'io cialtrone nei miei giudizi e taglio corto su tutto : se una rif… - delusionegds : @tossikogds « sisi, va bene non mi interessa ti seguo basta che non parli più » tagliò corto seguendolo chissà dov… -