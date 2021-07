Il senso della Lega al Governo (Di venerdì 30 luglio 2021) Passata la notte dopo la lunga, estenuante, difficile giornata del Governo e soprattutto del Movimento 5 Stelle le cronache e le voci dei palazzi della politica riescono forse a darci una risposta (magari solo parziale) ad una domanda che da diversi mesi molti si stavano facendo: cosa ci fa la Lega al Governo? Una scelta quella di affiancarsi a Mario Draghi che di sicuro è costata a Salvini 7-8 punti percentuali nei sondaggi (voti finiti tutti a Fratelli d'Italia che ringrazia…) ma l'ex ministro dell'Interno ha da sempre tenuto la barra dritta: «per cambiare le cose è meglio essere dentro l'esecutivo piuttosto che ... Leggi su panorama (Di venerdì 30 luglio 2021) Passata la notte dopo la lunga, estenuante, difficile giornata dele soprattutto del Movimento 5 Stelle le cronache e le voci dei palazzipolitica riescono forse a darci una risposta (magari solo parziale) ad una domanda che da diversi mesi molti si stavano facendo: cosa ci fa laal? Una scelta quella di affiancarsi a Mario Draghi che di sicuro è costata a Salvini 7-8 punti percentuali nei sondaggi (voti finiti tutti a Fratelli d'Italia che ringrazia…) ma l'ex ministro dell'Interno ha da sempre tenuto la barra dritta: «per cambiare le cose è meglio essere dentro l'esecutivo piuttosto che ...

