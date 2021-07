Il retroscena: Locatelli-Juve, le tre condizioni del Sassuolo e il prossimo summit. Dalla Liga… (Di venerdì 30 luglio 2021) Manuel Locatelli vuole la Juve. E anche se l’incontro di oggi non è stato quello della svolta, alla larga dal sensazionalismo di chi entra in scena solo per annunciare all’ultimo minuto continuiamo a pensare che alla fine la sua volontà sarà determinante. Di sicuro alle condizioni del Sassuolo e ci sono alcune novità. La prima: il Sassuolo non vuole una contropartita tecnica, di alcun tipo. La seconda: non accetta in linea di massima discorsi legati a percentuali su futura vendita. La terza: continua a chiedere 40 milioni, disposto a fare uno sconto di 3-4 milioni da tramutare in bonus facilmente ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) Manuelvuole la. E anche se l’incontro di oggi non è stato quello della svolta, alla larga dal sensazionalismo di chi entra in scena solo per annunciare all’ultimo minuto continuiamo a pensare che alla fine la sua volontà sarà determinante. Di sicuro alledele ci sono alcune novità. La prima: ilnon vuole una contropartita tecnica, di alcun tipo. La seconda: non accetta in linea di massima discorsi legati a percentuali su futura vendita. La terza: continua a chiedere 40 milioni, disposto a fare uno sconto di 3-4 milioni da tramutare in bonus facilmente ...

Advertising

infoitsport : Locatelli Juve, si inserisce il Liverpool! Ma spunta un retroscena con Allegri - gilnar76 : Locatelli Juve, si inserisce il Liverpool! Ma spunta un retroscena con Allegri #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : #Locatelli #Juve, retroscena con Allegri ?? - Cucciolina96251 : RT @DemoCristiano_: #calciomercato #Juventus Per #Locatelli definitivo accordo tra oggi e domani. Per #KaioJorge la situazione è simile,… - DemoCristiano_ : #calciomercato #Juventus Per #Locatelli definitivo accordo tra oggi e domani. Per #KaioJorge la situazione è simi… -