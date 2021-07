Il Real Madrid fa sul serio per Mbappé | offerta monstre al francese

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ilvuolea tutti i costi: secondo quanto riferisce Marca, i blancos vorrebbero prenderlo a zero nel 2022, quando scadrà il contratto del fenomenocon il PSG. Florentino Perez avrebbe messo sul piatto un ricco contratto da 25mln di euro netti a stagione più 40mln di bonus alla firma. Al momento, però, il clubnon vorrebbe privarsi del proprio gioiello e proverà ad offrire il rinnovo di contratto. Potrebbe anche interessarti: Genoa, colpo in attacco per Ballardini L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

AntoVitiello : Le amichevoli estive del #Milan ?? 24 luglio 17.00: Milan-Modena a Milanello ?? 31 luglio 20.30: Nizza-Milan a Nizz… - DiMarzio : Fatta per il trasferimento di #Varane allo #United: entro 48 ore le visite mediche - VanoliCremona : In prestito dal Real Madrid arriva Spagnolo: il talento classe 2003 vestirà la maglia della #VanoliCremona ????????pe… - CinqueNews : Real, Benzema guarito dal Covid: a disposizione di Ancelotti - giornaleradiofm : Approfondimenti: Benzema guarito dal Covid, torna a disposizione: (ANSA) - ROMA, 30 LUG - Karim Benzema è guarito d… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

( SPAGNA ) - Ilguarda al futuro e si mette all'opera per assicurarsi, fra un anno, Kylian Mbappé a parametro zero. L'attaccante francese, insiste "Marca", non ha alcuna intenzione di rinnovare il ...(Spagna) - Un 'rinforzo' per ildi Carlo Ancelotti, che ritrova infatti Karim Benzema. L'attaccante francese, costretto all'isolamento a causa della post Europeo, è infatti guarito e può tornare a disposizione del ...Bale rischiava di essere il più pagato della Merengues (15 milioni di euro all'anno) e anche...il meno utilizzabile, se non nelle partite europee. Ma l'estensione dell'accordo sui britannici risolve i ...Buone notizie per il Real Madrid: Karim Benzema è guarito dal Covid e tornerà a disposizione di Carlo Ancelotti ...