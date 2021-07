Il procuratore di Milano Greco è indagato a Brescia per il caso "Loggia Ungheria"

Advertising

TgLa7 : Il procuratore della Repubblica di Milano, Francesco #Greco, è #indagato a Brescia per aver ritardato l'apertura de… - fattoquotidiano : Caso Amara, il procuratore di Milano Greco indagato a Brescia per il ritardo nell’apertura del fascicolo sui verbal… - Corriere : Il procuratore di Milano Francesco Greco indagato per omissione di atti d’ufficio - maximchd : RT @tempoweb: Indagato il procuratore capo di Milano Francesco Greco: avrebbe ritardato l'indagine sulla Loggia Ungheria #Greco #indagato #… - fcolarieti : Scontro tra toghe nella Procura di Milano. Indagato a Brescia pure il procuratore Greco -

Ultime Notizie dalla rete : procuratore Milano

la Repubblica

...supposta associazione segreta di cui avrebbero fatto parte anche due consiglieri Csm' - la loggia Ungheria - essendo stata fatta 'a un singolo consigliere Csm' e 'a insaputa deldi'...Ildella Repubblica di, Francesco Greco , è indagato dalla procura di Brescia per aver ritardato l'apertura dell'indagine nata dalle dichiarazioni fornite da Piero Amara, ex legale ...Il procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco, è indagato dalla procura di Brescia per aver ritardato l’apertura dell’indagine nata dalle dichiarazioni fornite da Piero Amara, ex legale e ...Il fascicolo aperto come atto dovuto è per omissione di atti d'ufficio per aver ritardato l'apertura di un'indagine. Intanto il Csm decide sul trasferimento del pm Storari ...