Il primo trailer di House of Gucci con Lady Gaga e un cast stellare: c'è la data di uscita al cinema – Il video (Di venerdì 30 luglio 2021) Si accorcia l'attesa per l'uscita di The House of Gucci, il film diretto da Ridley Scott sulle vicende legate al delitto di Maurizio Gucci. Oggi 30 luglio è stato svelato il primo teaser trailer e i poster dei protagonisti. Nel cast stellare c'è innanzitutto Lady Gaga, che interpreta Patrizia Reggiani. Adam Driver veste invece i panni del marito, Maurizio Gucci. Oltre a un irriconoscibile Jared Leto, Al Pacino e Jeremy Irons. L'uscita nella sale è prevista per il 24 novembre ...

