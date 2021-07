Il primo cartone a colori della Walt Disney, era il 30 luglio del 1932 (Di venerdì 30 luglio 2021) Il 30 luglio del 1932 uscì il primo cartone animato a colori. Non poteva che spettare a Walt Disney il primato per il primo cartone a colori della storia. Con Flower and Trees (in italiano “Fiori e Alberi”) il mondo dei cartoni Disney esce dalla dimensione in “bianco e nero” per entrare in quella del colore. Il cortometraggio, incluso nella collana Silly Symphonies, è il primo ad essere distribuito in Technicolor. Il primo cartone a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Il 30deluscì ilanimato a. Non poteva che spettare ail primato per ilstoria. Con Flower and Trees (in italiano “Fiori e Alberi”) il mondo dei cartoniesce dalla dimensione in “bianco e nero” per entrare in quella del colore. Il cortometraggio, incluso nella collana Silly Symphonies, è ilad essere distribuito in Technicolor. Ila ...

