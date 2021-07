Il presidente polacco ci ha messo molto a congratularsi per la prima medaglia del suo paese (Di venerdì 30 luglio 2021) Di solito è molto rapido, stavolta ci sono volute forti pressioni e più di 24 ore: forse perché una delle atlete medagliate ha detto di essere lesbica Leggi su ilpost (Di venerdì 30 luglio 2021) Di solito èrapido, stavolta ci sono volute forti pressioni e più di 24 ore: forse perché una delle atletete ha detto di essere lesbica

Advertising

ilpost : Il presidente polacco ci ha messo molto a congratularsi per la prima medaglia del suo paese - StefanoZukunft1 : RT @glsiviero: Il presidente polacco ci ha messo molto a congratularsi per la prima medaglia del suo paese: forse perché una delle atlete h… - ilpost : Di solito il presidente polacco è molto rapido a congratularsi per i successi degli atleti nazionali. In questo cas… - glsiviero : Il presidente polacco ci ha messo molto a congratularsi per la prima medaglia del suo paese: forse perché una delle… - Cafeponci : RT @ilpost: Il presidente polacco ci ha messo molto a congratularsi per la prima medaglia del suo paese -