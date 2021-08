Il presidente delle Filippine vieta a chi rifiuta il vaccino di lasciare il proprio domicilio e afferma: “Per quanto mi riguarda potete anche morire” (Di venerdì 30 luglio 2021) Il presidente filippino Rodrigo Duterte ha dichiarato che chi rifiuterà il vaccino non potrà più lasciare il proprio domicilio e che si assicurerà che chi disobbedisce verrà riaccompagnato a casa dalla polizia. Il presidente ha anche detto che, per quanto gliene importi, i non vaccinati possono anche morire. Già poco tempo fa Duterte aveva (tra proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 30 luglio 2021) Ilfilippino Rodrigo Duterte ha dichiarato che chi rifiuterà ilnon potrà piùile che si assicurerà che chi disobbedisce verrà riaccompagnato a casa dalla polizia. Ilhadetto che, pergliene importi, i non vaccinati possono. Già poco tempo fa Duterte aveva (tra proviene da Database Italia.

