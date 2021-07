Il Pil italiano batte le attese | crescita sostenuta nel 2° trimestre

(Di venerdì 30 luglio 2021) Nel secondodel 2021 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato del 2,7% rispetto alprecedente e del 17,3% in termini tendenziali. Lo comunica l’Istat in base alle stime preliminari. Il dato è nettamente superiore alledegli analisti, il consensus indicava fino a ieri un’espansione dell’economia dell?1,3% su base trimestrale. L’incremento “eccezionalmente marcato” registrato su base annua, spiega l’Istituto di statistica, deriva dal confronto con il punto di minimo toccato nel secondodel 2020 in corrispondenza dell’apice ...

