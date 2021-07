Il Pil in Italia corre, ma è presto per cantare vittoria (Di venerdì 30 luglio 2021) Pil in crescita nel secondo trimestre dell'anno per l'Italia, ma per i prossimi mesi è previsto un rallentamento. Questo dicono le stime preliminari pubblicate dall'Istat che sottolineano come il prodotto interno lordo sia aumentato del 2,7%, rispetto al trimestre precedente. Dati che hanno spinto il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, a dichiarare come: "L'Italia sta vivendo una vera e propria fase di boom economico, come certificato dagli ultimi dati sul Pil pubblicati oggi dall'Istat''. Bisogna rivedere le stime verso il +6%". E continua sostenendo come: "Dopo essere cresciuta del +0,2% nel primo trimestre, un dato che già aveva ... Leggi su panorama (Di venerdì 30 luglio 2021) Pil in crescita nel secondo trimestre dell'anno per l', ma per i prossimi mesi è previsto un rallentamento. Questo dicono le stime preliminari pubblicate dall'Istat che sottolineano come il prodotto interno lordo sia aumentato del 2,7%, rispetto al trimestre precedente. Dati che hanno spinto il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, a dichiarare come: "L'sta vivendo una vera e propria fase di boom economico, come certificato dagli ultimi dati sul Pil pubblicati oggi dall'Istat''. Bisogna rivedere le stime verso il +6%". E continua sostenendo come: "Dopo essere cresciuta del +0,2% nel primo trimestre, un dato che già aveva ...

Advertising

renatobrunetta : L’Italia sta vivendo una fase di boom economico, come certificato dagli ultimi dati sul Pil pubblicati oggi dall’… - LegaSalvini : Tony Iwobi: 'Ci sono 5 milioni di immigrati regolari che contribuiscono per il 9% del PIL. L’Italia ha bisogno di q… - aVg : RT @renatobrunetta: L’Italia sta vivendo una fase di boom economico, come certificato dagli ultimi dati sul Pil pubblicati oggi dall’#Istat… - tony95550349 : @mbartolotta63 @michele_geraci @marattin Pil Italia vola a +2,7% nel secondo trimestre. Brunetta: «È boom economico… - A5359201 : RT @renatobrunetta: L’Italia sta vivendo una fase di boom economico, come certificato dagli ultimi dati sul Pil pubblicati oggi dall’#Istat… -