Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: anticipazioni oggi 30 luglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi venerdì 30 luglio: Daniela torna dai Conti e spiega la sua fuga. Salvatore si accorge di non avere i permessi per aprire la Caffetteria di sera. Speranza non sa chi scegliere tra Vittorio e Samuel, Intanto Filippo è intenzionato più che mai a recuperare la memoria.

