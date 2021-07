Il no vax Andrew senza mascherina: polemica negli Usa (Di venerdì 30 luglio 2021) Il caso del nuotatore americano Michael Andrew, dichiarato no vax del Team Usa , continua a far discutere. Christine Brennan, commentatrice di 'Usa Today', Cnne Leggi su raisport.rai (Di venerdì 30 luglio 2021) Il caso del nuotatore americano Michael, dichiarato no vax del Team Usa , continua a far discutere. Christine Brennan, commentatrice di 'Usa Today', Cnne

Advertising

4A3Aseq : - godo Andrew no vax ha toppato + bronzo di Nic, proprio godopoli - olimpiade da naufragio per la Russia per ora -… - andrew_cappe : @matteosalvinimi Quindi non ti vaccini? No vax? Lo dichiari? Perché così sembra. - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #americani2021 #Andrew Andrew il no vax tra la polemica di Maya e la difesa del… -