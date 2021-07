Il Napoli smentisce la sponsorizzazione di Amazon: “Stiamo negoziando solo il rapporto di vendita” (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha voluto smentire la notizia riportata da diversi organi di stampa per cui Amazon sarebbe potuto diventare uno sponsor di maglia. Di seguito la nota del club. Il Calcio Napoli smentisce la notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto un accordo con Amazon come quarto sponsor di maglia. Con Amazon il Calcio Napoli sta negoziando, come di consueto, il rapporto di vendita prodotto sui loro store. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 luglio 2021) Il, attraverso i propri canali ufficiali, ha voluto smentire la notizia riportata da diversi organi di stampa per cuisarebbe potuto diventare uno sponsor di maglia. Di seguito la nota del club. Il Calciola notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto un accordo concome quarto sponsor di maglia. Conil Calciosta, come di consueto, ildiprodotto sui loro store. L'articolo ilsta.

