Il Napoli deve fare attenzione: sirene inglesi per un obiettivo azzurro (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista per la prossima stagione. Uno degli obiettivi azzurri è Morten Thorsby, giocatore norvegese della Sampdoria. Il classe '96 però non è seguito solo da Napoli e Atalanta, ma ha estimatori anche in Premier League. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il Watford segue da tempo il giocatore blucerchiato e ha iniziato i discorsi con la Samp. Le due società devono ancora trovare un accordo economico prima di poter dare il via libero al norvegese. Il club ligure aspetta un'offerta congrua prima di poter liberare Thorsby. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 30 luglio 2021) Ilè alla ricerca di un centrocampista per la prossima stagione. Uno degli obiettivi azzurri è Morten Thorsby, giocatore norvegese della Sampdoria. Il classe '96 però non è seguito solo dae Atalanta, ma ha estimatori anche in Premier League. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il Watford segue da tempo il giocatore blucerchiato e ha iniziato i discorsi con la Samp. Le due società devono ancora trovare un accordo economico prima di poter dare il via libero al norvegese. Il club ligure aspetta un'offerta congrua prima di poter liberare Thorsby.

Advertising

Smargiasso1975_ : RT @Emme__10: Ma i media quando inizieranno a parlare di obbligo scudetto per il milan, no perché l'Inter deve fare cassa, la juventus è im… - Spazio_Napoli : Il Napoli deve fare attenzione: sirene inglesi per un obiettivo azzurro - iodalmare70 : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO????????3468470531??IN PROVINCIA DI NAPOLI,IN UNO DEI CANILI SOVRAFFOLLATI??cè NONNA VENERE ERA LI FERMA ALL OMBR… - Cristin71354717 : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO????????3468470531??IN PROVINCIA DI NAPOLI,IN UNO DEI CANILI SOVRAFFOLLATI??cè NONNA VENERE ERA LI FERMA ALL OMBR… - Paola18439710 : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO????????3468470531??IN PROVINCIA DI NAPOLI,IN UNO DEI CANILI SOVRAFFOLLATI??cè NONNA VENERE ERA LI FERMA ALL OMBR… -