Il mondo ironico e bizzarro delle sculture di Osvaldo Moi

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 30 luglio 2021) L’arte contemporanea sembra essere un contenitore dentro al quale si trovano interpretazioni, punti di vista ma anche sfaccettature caratteriali degli autori di opere pittoriche o scultoree, ognuno dei quali lascia una personale e individuale impronta espressiva in grado di svelare emozioni e sensazioni spesso capaci di coinvolgere l’osservatore trascinandolo nelinteriore dell’artista stesso. Nel caso del protagonista di oggi la scultura diviene il mezzo per svelare un approccio dissacrante ma anche divertito sulle stranezze e le difficoltà del vivere contemporaneo. La scultura moderna ha segnato una spaccatura dalle regole classiche in cui l’estetica e la bellezza ...