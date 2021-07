Il mistero sulla salute di Britney Spears (Di venerdì 30 luglio 2021) Britney non ci sta. Adesso la famosa popstar rivuole la sua libertà e, supportata dal movimento #freeBritney, rivendica figli, soldi e piena indipendenza. Dal 2008, infatti, è sotto la tutela legale del padre a causa di un periodo di abusi di alcol, droghe e depressione. James Spears gestisce insieme al suo entourage il patrimonio di Britney (oltre 50 milioni di dollari) e sembra decida anche della vita quotidiana della figlia. Pare che la baby prodigio e glitterata gallina dalle uova d’oro viva intrappolata in una gabbia tutt’altro che dorata: mille euro al mese, social sotto controllo e divieto assoluto di dare alla luce ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 30 luglio 2021)non ci sta. Adesso la famosa popstar rivuole la sua libertà e, supportata dal movimento #free, rivendica figli, soldi e piena indipendenza. Dal 2008, infatti, è sotto la tutela legale del padre a causa di un periodo di abusi di alcol, droghe e depressione. Jamesgestisce insieme al suo entourage il patrimonio di(oltre 50 milioni di dollari) e sembra decida anche della vita quotidiana della figlia. Pare che la baby prodigio e glitterata gallina dalle uova d’oro viva intrappolata in una gabbia tutt’altro che dorata: mille euro al mese, social sotto controllo e divieto assoluto di dare alla luce ...

Ultime Notizie dalla rete : mistero sulla Shakespeare rivive nel primo teatro di corte dell'Occidente La loggia datata 1524, appositamente progettata per rappresentazioni teatrali sulla scia del ... Resta comunque il mistero da dove siano nate opere così stupefacenti e con esse la sua figura leggendaria ...

Che fenomeno Demon Slayer Autrice del successo è Koyoharu Gotge , classe 1988, che per lungo tempo ha mantenuto un'aura di mistero sulla sua figura , scegliendo di presentarsi dietro all'avatar di un coccodrillo con gli ...

Il mistero sulla salute di Britney Spears Britney non ci sta. Adesso la famosa popstar rivuole la sua libertà e, supportata dal movimento #freeBritney, rivendica figli, soldi e piena indipendenza.

Abandoned: il nome era stato suggerito da Metal Gear Solid 5? L'ipotesi dei fan Abandoned continua a far parlare di sé. Il gioco di Blue Box, secondo nuove ipotesi dei fan, era stato suggerito già da Metal Gear Solid 5.. Il caos attorno ad Abandoned non sembra avere fine. Il ...

La loggia datata 1524, appositamente progettata per rappresentazioni teatraliscia del ... Resta comunque ilda dove siano nate opere così stupefacenti e con esse la sua figura leggendaria ...Autrice del successo è Koyoharu Gotge , classe 1988, che per lungo tempo ha mantenuto un'aura disua figura , scegliendo di presentarsi dietro all'avatar di un coccodrillo con gli ...Britney non ci sta. Adesso la famosa popstar rivuole la sua libertà e, supportata dal movimento #freeBritney, rivendica figli, soldi e piena indipendenza.Abandoned continua a far parlare di sé. Il gioco di Blue Box, secondo nuove ipotesi dei fan, era stato suggerito già da Metal Gear Solid 5.. Il caos attorno ad Abandoned non sembra avere fine. Il ...