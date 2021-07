Il miraggio della crescita economica italiana

(Di venerdì 30 luglio 2021) Il FMI questa settimana ha aggiornato, attraverso il nuovo Word Economic Outlook, le previsioni sugli andamenti dell’economia globale. In questo rapporto si ipotizza un discreto miglioramento delle stime didell’Italia che aumenterebbero dal +4,4% previsto ad aprile al +4,9% per l’anno in corso. Ciò che i mezzi di comunicazione nostrani hanno enfatizzato oltremodo è il raffronto con una Germania che non vede migliorare le previsioni di, rimanendo ferma a un +3,6%. Molti osservatori affermano che l’Italia quest’anno crescerà … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ombradipasolini : @coma_girl La nostra parte migliore (di cui l'arte è parte integrante) è senza dubbio il miglior miraggio concessoc… - AleCap23 : Torniamo alla Boari. Iil miraggio della finale può aver segnato #Brown, mentre l'italiana mostra ottima regolarità.… - robertomeneghe2 : @CucchiRiccardo ha ragione signor Cucchi, leggere questi pensieri fa male a chi crede nei valori della costituzio… - DimInfermiere : Ha quindi ragione il presidente della Regione #Veneto Luca #Zaia (che ha ‘congelato’ le sospensioni), mettendoci al… - filo_gagliardi : @DebAttanasio Anche perché usare De Donno per portare avanti la campagna anti vax non ha senso: De Sonno ha operato… -

Ultime Notizie dalla rete : miraggio della

Giornale di Sicilia

... nel Parco Sportivo in località La Botte, il secondo incontrogiuria popolare del Premio ... La sua stessa vita svanirà come un. Il ragazzo, di ritorno dall'Inghilterra dove ha reso ...... nel parco in località La Botte, il secondo incontrogiuria popolare del Premio Letterario ... La sua stessa vita svanirà come un. Il ragazzo, di ritorno dall'Inghilterra dove ha reso ...La maggiore delle isole minori ha finalmente raggiunto l'immunità di gregge. E la vacanza sicura, all'insegna del bel mare, della natura e del bien vivre ...La nuova fase della sperimentazione avviata al Civile per la raccolta del sangue di pazienti guariti o immunizzati ...