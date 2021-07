Il metaverso è la nuova frontiera in cui Facebook vuole fare affari

(Di venerdì 30 luglio 2021) (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)“Nei prossimi anni mi aspetto che la gente passi dal vederci principalmente come azienda di social media a una compagnia del”. Con queste parole Mark Zuckerberg ha rivelato laarea di interesse per, piattaforma che già oggi conta 3,5 miliardi di utenti attivi al mese. Dopo alcuni indizi circolati nei giorni scorsi, l’amministratore delegato e fondatore ha fornito qualche dettaglio sul nuovo progetto, nel corso della conferenza sui risultati trimestrali, che ha evidenziato un fatturato di 29 miliardi di dollari, di cui 28,5 dalla vendita di spazi ...

Niente 5G o la blockchain, il metaverso è la nuova parola d'ordine per le aziende high tech: creare un universo virtuale alternativo invece lo è. Zuckerberg ha scelto ... All'inizio di questo mese, VaynerNFT, una nuova agenzia creata all'interno di VaynerMedia, è stata lanciata con Anheuser - Busch InBev come agenzia NFT del gigante della birra. (Stella Artois ha ... Zuckerberg ha annunciato una svolta per il social network. Si stimano 5 miliardi di investimenti per sviluppare un'economia basata su pubblicità e compravendita di oggetti digitali ... Mark Zuckerberg ha parlato dei nuovi programmi di realtà aumentata per creare il metaverso, un sistema di intelligenza artificiale.