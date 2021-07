Il mercato in uscita si sblocca: il Pordenone chiude per Ciciretti e Folorunsho (Di venerdì 30 luglio 2021) Il mercato si sblocca, due azzurri in uscita: il Pordenone chiude per Ciciretti e Folorunsho. Il Pordenone chiude ufficialmente per Ciciretti e Folorunsho. E’ il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 30 luglio 2021) Ilsi, due azzurri in: ilper. Ilufficialmente per. E’ il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

AntoVitiello : Mercato in uscita: il #Venezia in pressing su #Caldara (al #Milan sono arrivare anche altre richieste). La #Spal in pole per #Colombo - Siddiatissimo : @Elmarbergo Io sono onestamente preoccupato dal mercato in uscita (a prescindere dalla situazione Correa), qualcuno… - salvoformisano : @MirkoMatteelli Arrivo #Xhaka non è difficoltà #Roma #Arsenal non cede se prima non prende sostituto Mercato gunne… - MarcelloVillani : @CaveloX9 @LucianoMoggi Spesso me lo chiedo pure io !!! Ma è il mercato che è cambiato !! Guarda anche gl’altri??str… - violanews : ??#Nastasic, l’accelerata potrà arrivare senza aspettare eventuali movimenti in uscita???? -