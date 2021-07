Il maltempo si abbatte su Gemona, tra grandine e strade allagate (Di venerdì 30 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Spunta una bomba nel giardino di casa a Tricesimo,… Dialogo, musica e laboratori, a Gemona domenica… Altro che primavera, la montagne ... Leggi su friulioggi (Di venerdì 30 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Spunta una bomba nel giardino di casa a Tricesimo,… Dialogo, musica e laboratori, adomenica… Altro che primavera, la montagne ...

Advertising

Yogaolic : RT @SkyTG24: Maltempo a Biella, albero si abbatte su un'auto in transito: feriti marito e moglie - statodelsud : Maltempo a Biella, albero si abbatte su un’auto in transito: feriti marito e moglie - Pino__Merola : Maltempo a Biella, albero si abbatte su un’auto in transito: feriti marito e moglie - prestia_fabio : RT @SkyTG24: Maltempo a Biella, albero si abbatte su un'auto in transito: feriti marito e moglie - Ultron65 : RT @IlPrimatoN: Il maltempo si abbatte sulla provincia di Como: chiusa la strada romana Regina -