Il libro di Harry può causargli problemi finanziari? Intanto la Regina pensa a come “rispondergli” (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Principe Harry ha confermato che presto uscirà una sua biografia. In Inghilterra ritengono che possa essere un flop, Intanto la Regina medita su come rispondergli. La faida tra Harry e la famiglia reale sembra tutt’altro che archiviata. Il principe ha colpito sia il fratello che soprattutto il padre, accusandolo di non aver mai fatto molto per lui quando ne aveva bisogno. Dichiarazioni che hanno generato una polemica in Inghilterra e attirato l’attenzione mediatica di tutto il mondo. Sembrava che una riappacificazione fosse possibile in occasione dell’inaugurazione ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Principeha confermato che presto uscirà una sua biografia. In Inghilterra ritengono che possa essere un flop,lamedita su. La faida trae la famiglia reale sembra tutt’altro che archiviata. Il principe ha colpito sia il fratello che soprattutto il padre, accusandolo di non aver mai fatto molto per lui quando ne aveva bisogno. Dichiarazioni che hanno generato una polemica in Inghilterra e attirato l’attenzione mediatica di tutto il mondo. Sembrava che una riappacificazione fosse possibile in occasione dell’inaugurazione ...

