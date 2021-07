Il giallo del carabiniere morto dopo il calcetto (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, fratture e lesioni sul corpo del maresciallo. Riaperta l'inchiesta. La famiglia denuncia: era stato archiviato come malore Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, fratture e lesioni sul corpo del maresciallo. Riaperta l'inchiesta. La famiglia denuncia: era stato archiviato come malore

