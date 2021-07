Il deputato di Fratelli d’Italia che scappa dai commessi di Montecitorio | VIDEO (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Parlamento italiano riesce a essere, ogni giorno di più, lo specchio dei comportamenti errati dei cittadini. A dare il cattivo esempio sono, come spesso capita, gli stessi “onorevoli” che siedono sugli scranni di Palazzo Madama e Montecitorio. Ieri, per esempio, i deputati di Fratelli d’Italia hanno messo in scena una paradossale protesta all’interno dell’Aula, bloccando la seduta per mostrare a tutti cartelli con su scritto “No Green Pass“. Il primo a muovere i passi è stato Federico Mollicone che, per rendere il tutto ancor più deprimente, è anche fuggito dai commessi della Camera. Il deputato di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Parlamento italiano riesce a essere, ogni giorno di più, lo specchio dei comportamenti errati dei cittadini. A dare il cattivo esempio sono, come spesso capita, gli stessi “onorevoli” che siedono sugli scranni di Palazzo Madama e. Ieri, per esempio, i deputati dihanno messo in scena una paradossale protesta all’interno dell’Aula, bloccando la seduta per mostrare a tutti cartelli con su scritto “No Green Pass“. Il primo a muovere i passi è stato Federico Mollicone che, per rendere il tutto ancor più deprimente, è anche fuggito daidella Camera. Ildi ...

elvamala : RT @carloemme50: Pare si tratti di Federico Mollicone. Deputato di Fratelli d’Italia. Lo paghiamo noi! Non aggiungo altro, si è già presen… - CrestaLaila : Lo sprint del deputato Mollicone (Fratelli d'Italia) per sfuggire ai commessi della Camera - neXtquotidiano : Il deputato di Fratelli d’Italia che scappa dai commessi di Montecitorio | VIDEO - itsaudade : RT @pietroraffa: Il deputato di Fratelli d'Italia #Mollicone in fuga dai commessi, ieri. Una scena pietosa. Davvero pietosa - paceinguerra : RT @carloemme50: Pare si tratti di Federico Mollicone. Deputato di Fratelli d’Italia. Lo paghiamo noi! Non aggiungo altro, si è già presen… -