Il Canada come metafora della vita appartata (Di venerdì 30 luglio 2021) All’inizio del XX secolo i Grandi Incendi hanno devastato l’Ontario settentrionale in maniera feroce e rovinosa. Incendi trasportati da venti violenti per cinquanta, cento chilometri, che al loro passaggio distruggevano tutto, foreste, paesi, città, vite. Era un mare di fuoco, uno tsunami di fiamme che avanzava con un rombo infernale, impossibile sfuggirgli, bisognava correre più veloci del fuoco, gettarsi in un lago, in un fiume, aggrapparsi a un’imbarcazione sovraccarica, a un tronco d’albero, aspettare che il mostro fosse sazio del suo furore, che le fiamme si divorassero tra di loro, che non gli rimanesse più niente, che si dirigesse verso altre foreste, altre città, lasciando dietro ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 30 luglio 2021) All’inizio del XX secolo i Grandi Incendi hanno devastato l’Ontario settentrionale in maniera feroce e rovinosa. Incendi trasportati da venti violenti per cinquanta, cento chilometri, che al loro passaggio distruggevano tutto, foreste, paesi, città, vite. Era un mare di fuoco, uno tsunami di fiamme che avanzava con un rombo infernale, impossibile sfuggirgli, bisognava correre più veloci del fuoco, gettarsi in un lago, in un fiume, aggrapparsi a un’imbarcazione sovraccarica, a un tronco d’albero, aspettare che il mostro fosse sazio del suo furore, che le fiamme si divorassero tra di loro, che non gli rimanesse più niente, che si dirigesse verso altre foreste, altre città, lasciando dietro ...

Advertising

sleepy_xiiao : mi sto recuperando ora la partita di pallavolo Italia-Canada e oh come siamo a servizi? #GiochiOlimpici - iostoconCRISTO : RT @FedeCenci: ?? E intanto in #Canada bruciano chiese come cerini. Nessuno si inginocchia per questo. Ne scrivo su @iFamNewsIT ?????? #CanadaO… - Da16481735 : RT @FedeCenci: ?? E intanto in #Canada bruciano chiese come cerini. Nessuno si inginocchia per questo. Ne scrivo su @iFamNewsIT ?????? #CanadaO… - VgaMaths : @vitalbaa Segnalo: l'ordinanza di Speranza rende 'equivalenti' al green pass italiano le certificazioni vaccinali d… - MorriSabrina : RT @FedeCenci: ?? E intanto in #Canada bruciano chiese come cerini. Nessuno si inginocchia per questo. Ne scrivo su @iFamNewsIT ?????? #CanadaO… -