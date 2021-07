Icardi punta il Lille: “Vogliamo il titolo, dobbiamo vendicare lo scorso anno” (Di venerdì 30 luglio 2021) Mauro Icardi, all’antivigilia della sfida contro il Lille valida per il Trophéè des Champions (la Supercoppa francese), è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Paris Saint-Germain per parlare del finale della scorsa stagione e dell’inizio di quella che verrà. Ecco un breve estratto delle sue parole: Sulla scorsa stagione “Non abbiamo avuto un buon inizio di campionato, ma tra la finale di Champions League e la ripresa frettolosa del campionato e la mancanza di preparazione è stato più difficile. E abbiamo perso punti che ci sono costati caro in seguito”. Sulla finale contro il Lille “dobbiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) Mauro, all’antivigilia della sfida contro ilvalida per il Trophéè des Champions (la Supercoppa francese), è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Paris Saint-Germain per parlare del finale della scorsa stagione e dell’inizio di quella che verrà. Ecco un breve estratto delle sue parole: Sulla scorsa stagione “Non abbiamo avuto un buon inizio di campionato, ma tra la finale di Champions League e la ripresa frettolosa del campionato e la mancanza di preparazione è stato più difficile. E abbiamo perso punti che ci sono costati caro in seguito”. Sulla finale contro il...

