I volontari di ReiThera: “Siamo pieni di anticorpi e risultiamo non vaccinati” (Di sabato 31 luglio 2021) I pionieri delle dosi italiane non possono avere altre fiale ma neanche hanno accesso alla carta verde Leggi su repubblica (Di sabato 31 luglio 2021) I pionieri delle dosi italiane non possono avere altre fiale ma neanche hanno accesso alla carta verde

I volontari di ReiThera: “Siamo pieni di anticorpi e risultiamo non vaccinati” Martina Ferrigno ha 27 anni, si è offerta per la sperimentazione del vaccino ReiThera e oggi non può avere uno dei vaccini approvati. Per lei, quindi, niente Green Pass. "Ho partecipato perché ritengo ...

