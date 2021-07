I Presidenti delle Commissioni esteri di Francia, Italia, Germania e Spagna sottoscrivono una dichiarazione comune sulla crisi in Tunisia (Di venerdì 30 luglio 2021) Piero FassinoROMA – “Seguiamo con attenzione e preoccupazione l’evoluzione dei recenti avvenimenti in Tunisia, nazione alla quale i nostri Stati sono legati da profondi legami di amicizia e di cooperazione”. Lo affermano il Presidente della Commissione Affari esteri dell’Assemblea Nazionale francese, Jean-Louis Bourlanges, il Presidente della Commissione Affari esteri della Camera dei Deputati Italiana, Piero Fassino, il Presidente della Commissione Affari esteri del Bundestag tedesco, Norbert Röttgen, e il Presidente della Commissione esteri del Congreso de los Diputados spagnolo, Pau ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 luglio 2021) Piero FassinoROMA – “Seguiamo con attenzione e preoccupazione l’evoluzione dei recenti avvenimenti in, nazione alla quale i nostri Stati sono legati da profondi legami di amicizia e di cooperazione”. Lo affermano il Presidente della Commissione Affaridell’Assemblea Nazionale francese, Jean-Louis Bourlanges, il Presidente della Commissione Affaridella Camera dei Deputatina, Piero Fassino, il Presidente della Commissione Affaridel Bundestag tedesco, Norbert Röttgen, e il Presidente della Commissionedel Congreso de los Diputados spagnolo, Pau ...

