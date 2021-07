I patemi di Forza Italia: cambia capolista e un suo ex pronostica che… (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Non sarà Giuseppe Tortora ad aprire la lista di Forza Italia alle prossime elezioni comunali di Napoli, come da lui stesso annunciato più volte con tanto di interviste sui giornali. Il partito di Martusciello ha bocciato il medico di base che già ha avuto in passato delle esperienze politiche. Nell’allora circoscrizione Vicaria e, come assessore, in Provincia. “Non si candida, vicenda chiusa”: questo è quanto trapela dai vertici del partito di Berlusconi a Napoli. Al suo posto, Martusciello ha scelto Salvatore Guangi. Sta di fatto che per Forza Italia il lavoro per completare la lista ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Non sarà Giuseppe Tortora ad aprire la lista dialle prossime elezioni comunali di Napoli, come da lui stesso annunciato più volte con tanto di interviste sui giornali. Il partito di Martusciello ha bocciato il medico di base che già ha avuto in passato delle esperienze politiche. Nell’allora circoscrizione Vicaria e, come assessore, in Provincia. “Non si candida, vicenda chiusa”: questo è quanto trapela dai vertici del partito di Berlusconi a Napoli. Al suo posto, Martusciello ha scelto Salvatore Guangi. Sta di fatto che peril lavoro per completare la lista ...

anteprima24 : ** I patemi di Forza Italia: cambia capolista e un suo ex pronostica che... ** - ausburge : @FedericaFlajani @BarbaraRaval L'evitamento non serve a un cazzo, per ottenere risultati 1) non bisogna cedere di u… -