”I mesi dell’estate” | il poeta Diego Valeri racconta la stagione estiva

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 luglio 2021), ”I”:e traduttore di formazione pascoliana, fu un autore del Novecento famoso per aver scritto numerose poesie per bambini. Nel nuovo appuntamento della rubrica Letteratura per l’Infanzia, di seguito, una poesia che descrive la bellezza della. Ie la poetica della Natura, nato a Piove di Sacco nel 1887, si laureò in lettere nel 1908 divenendo, in seguito, professore di ...