Hyundai Kona Electric percorre 790 km in ciclo urbano con una carica (Di venerdì 30 luglio 2021) ... la prova di QN Motori Testare i limiti di Kona Electric Il team di tester della sezione automotive del quotidiano spagnolo EL PAÍS è riuscito a percorrere i 790 chilometri nel traffico quotidiano a ...

Ultime Notizie dalla rete : Hyundai Kona Hyundai Kona Electric percorre 790 km in ciclo urbano con una carica Hyundai Kona Electric ha percorso 790 km in ciclo urbano con una carica . Superando l'autonomia omologata di 660 chilometri nel ciclo urbano (WLTP). Con una batteria da 64 kWh completamente carica, ...

La EQA quanto consuma davvero? Sentite Matteo Valenza La EQA quanto consuma, al di là dei dati ufficiali (in media 17,7 kWhX100 km)? Sentiamo Matteo Valenza, che condivide un altro test dopo la Hyundai Kona . Il popolare YouTuber ha provato il Suv Mercedes in un percorso misto. La EQA quanto consuma? Salita e Discesa, partendo da basse velocità Sabato ore 9.30, lo Youtuber bresciano è già ...

La Hyundai Kona elettrica fa il record di autonomia in città Ben 790 km con una sola ricarica per la Hyundai Kona elettrica impegnata in un test da record per le vie di Madrid ...

