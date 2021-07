“House of Gucci”: trailer e prime immagini dell’attesa pellicola (Di venerdì 30 luglio 2021) Virale su Twitter l’hashtag #HouseofGucci Su Twitter, #HouseOfGucci è entrato nei trendig topic. Tutti aspettano il film, diretto da Ridley Scott sul delitto di Maurizio Gucci (ucciso il 17 marzo 1995). La pellicola, che farà storcere il naso all’ex signora Gucci e alla maison italiana, da mesi attira attenzione e curiosità. Nelle ultime ore sono stati condivisi i primi poster (con un Jared Leto irriconoscibile) e il primo trailer. Il cast è stellare con, su tutti, Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, mandate dell’omicidio e Adam Driver in quelli di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Virale su Twitter l’hashtag #ofSu Twitter, #Ofè entrato nei trendig topic. Tutti aspettano il film, diretto da Ridley Scott sul delitto di Maurizio(ucciso il 17 marzo 1995). La, che farà storcere il naso all’ex signorae alla maison italiana, da mesi attira attenzione e curiosità. Nelle ultime ore sono stati condivisi i primi poster (con un Jared Leto irriconoscibile) e il primo. Il cast è stellare con, su tutti, Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, mandate dell’omicidio e Adam Driver in quelli di ...

Advertising

Variety : Introducing... signore e signora Gucci. - Variety : Adam Driver as Maurizio Gucci. - Variety : Lady Gaga as Patrizia Reggiani. - kindnespunkstan : RT @Variety: Introducing... signore e signora Gucci. - gaianotgaea : @slytherin_qveen Lady Gaga in realtà interpreta una spia del kgb in house of gucci -