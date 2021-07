House of Gucci: in uscita a novembre. Il trailer italiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Patrizia Reggiani interpretata da Lady Gaga è una forza chic da non sottovalutare quando sposa Maurizio Gucci (Adam Driver) nel nuovo trailer di House of Gucci. Il film arriva nelle sale il 24 novembre. Di cosa parla House of Gucci? Basato sul libro di Sara Gay Forden del 2001, The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, il film diretto da Ridley Scott infatti, segue la famiglia il cui nome è sinonimo di alta moda italiana attraverso tre decenni della loro dinastia. Sotto la superficie delle loro ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 30 luglio 2021) Patrizia Reggiani interpretata da Lady Gaga è una forza chic da non sottovalutare quando sposa Maurizio(Adam Driver) nel nuovodiof. Il film arriva nelle sale il 24. Di cosa parlaof? Basato sul libro di Sara Gay Forden del 2001, Theof: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, il film diretto da Ridley Scott infatti, segue la famiglia il cui nome è sinonimo di alta moda italiana attraverso tre decenni della loro dinastia. Sotto la superficie delle loro ...

Advertising

Variety : Introducing... signore e signora Gucci. - Variety : Lady Gaga as Patrizia Reggiani. - Variety : Adam Driver as Maurizio Gucci. - Insidetheshowit : House of Gucci, trailer italiano ufficiale - - romanevak : mi sto sforzando di capire il senso dell’accento italiano in house of gucci mentre parlano inglese ma non lo capisco -