House of Gucci | il primo trailer esplosivo con Lady Gaga | “Nel nome della famiglia Gucci”

"Nel nome del Padre, del Figlio e della famiglia Gucci." – così Lady Gaga, nei panni di Patrizia Reggiani, chiosa al termine del primo trailer del film evento. Religione, moda e morte si mischiano in quello che sicuramente è uno dei progetti più attesi della prossima stagione cinematografica. In sala statunitense a partire da novembre …

