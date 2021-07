House of Gucci: il nuovo film di Ridley Scott (Di venerdì 30 luglio 2021) Rilasciato il trailer italiano di House of Gucci, il nuovo lavoro di Ridley Scott: ecco tutte le news Dopo le varie clip rubate dal set del film, girato in molte location italiane, ecco finalmente il trailer de House of Gucci, la nuova pellicola di Ridley Scott. Protagonisti del racconto dell’omicidio di Maurizio Gucci architettato da Patrizia Reggiani, Lady Gaga e Adam Driver, nei rispettivi ruoli di marito e moglie. “Era un nome che suonava così dolce, seducente, sinonimo di valore, stile, ... Leggi su zon (Di venerdì 30 luglio 2021) Rilasciato il trailer italiano diof, illavoro di: ecco tutte le news Dopo le varie clip rubate dal set del, girato in molte location italiane, ecco finalmente il trailer deof, la nuova pellicola di. Protagonisti del racconto dell’omicidio di Maurizioarchitettato da Patrizia Reggiani, Lady Gaga e Adam Driver, nei rispettivi ruoli di marito e moglie. “Era un nome che suonava così dolce, seducente, sinonimo di valore, stile, ...

Advertising

Variety : Introducing... signore e signora Gucci. - Variety : Adam Driver as Maurizio Gucci. - Variety : Lady Gaga as Patrizia Reggiani. - GodgaMxmff : RT @Variety: Introducing... signore e signora Gucci. - REPLAYFAD : RT @PopCrave: Lady Gaga as Patrizia Reggiani in Ridley Scott’s ‘House of Gucci.’ -