House of Gucci: fuori il trailer ufficiale del film con Lady Gaga (Di venerdì 30 luglio 2021) Ci siamo: proprio oggi è uscito il trailer di House of Gucci, l'attesissimo film girato in parte in Italia che nel cast vanta la presenza di Lady Gaga. Il film di Ridley Scott ripercorrerà la storia di Maurizio Gucci (capo del brand di moda che oggi tutti conosciamo) e di sua moglie Patrizia Reggiani che fu condannata a 29 anni di carcere (in seguito ridotti a 16) come mandante dell'omicidio del marito. Nel film i due coniugi saranno interpretati da Adam Driver e Lady Gaga. Nel cast troveremo altri ...

Variety : Introducing... signore e signora Gucci. - Variety : Adam Driver as Maurizio Gucci. - Variety : Lady Gaga as Patrizia Reggiani. - simone90811 : Patrizia Reggiana aka Lady Gaga in House of Gucci - melancholia_LC : RT @cherrylipvs: ma house of Gucci non lo potevano fare in italiano….con attori italiani….invece di far fare a tutti un accento italiano di… -